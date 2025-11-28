Zincir Marketlerde Sıkı Denetim: Uygunsuzluklara Geçit Yok

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla zincir marketlerde gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde yapılan kontroller, hem tüketici hakları hem de halk sağlığı açısından önemli tespitlere sahne oldu.

Denetimlerde; etiket ve kasa fiyat uyuşmazlıkları, son kullanma tarihi yaklaşmış veya geçmiş ürünler, hijyen şartları, depo ve reyon düzeni ile işletme ruhsatı uygunluğu detaylı şekilde incelendi. Zabıta ekipleri, raflarda tespit edilen mevzuata aykırı ürünleri toplarken, işletmelere ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırımlar uyguladı. Uygun bulunmayan ürünler ise gıda güvenliği gereği imha edildi.

Belediye yetkilileri, gıda güvenliği konusunda hassasiyetin en üst seviyede tutulduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın sağlığı için hiçbir tavize izin vermiyoruz. İlçe genelinde periyodik ve habersiz denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek” açıklamasında bulundu.

Silivri Belediyesi, tüketicilerin doğru fiyatlandırılmış, güvenilir ve sağlıklı ürünlere ulaşması için sahadaki çalışmalarını artırarak sürdürüyor.