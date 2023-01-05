Zincir markette tarihi geçmiş ürünler bulundu

Gebze’de vatandaştan gelen ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, bir zincir marketin reyonlarında tarihi geçmiş gıda ürünleri bulunduğunu tespit etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerde zaman zaman son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine rastlıyor. Bu bağlamda Gebze’de vatandaşın ihbarı üzerine bir zincir markete giden zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin reyonlarda bulunduğunu tespit ederek, tutanak tuttu. Gebze Grup Amirliği ekipleri, tutanağı İl Ticaret Müdürlüğü’ne gönderdi. Müdürlük tarafından ilgili markete cezai işlemi uygulanacak.

Reyonlardan toplanan ürünler ise ekiplerin gözetiminde imha edildi.