Zıpkınla 30 kiloluk iki tane liça avladılar

Çanakkale’de tüpsüz zıpkınla dalış yapan Çetin Ege Doğan (43) ve Fatih Yerli (42) trofe (nadiren avlanabilen balık) yakalamak için denize açıldı. Saros açıklarında zıpkınla yaklaşık 15 metre dalarak, iki tane 30’ar kilogram ağırlığında 150 santimetre boyunda liça avladılar. Çetin Ege Doğan’ın tüpsüzle dalış yaptığı sırada av öncesinde carettalar ile karşılaşması ilginç görüntüler oluşturdu.

Hobi olarak tüpsüz zıpkınla dalış yapan özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Çetin Ege Doğan ile arkadaşı Fatih Yerli (42), trofe (nadiren avlanabilen balık) yakalamak için denize açıldı. Tüpsüz olarak yaklaşık 15 metre denize dalan Çetin Ege Doğan ve Fatih Yerli liça sürüsüyle karşılaştılar. Sürüdeki 30’ar kilogram ağırlığında, 150 santimetre boyundaki iki liça avladılar. Doğan ise o anları sualtı kamerasıyla kaydetti.

Balık avı için tüpsüz zıpkınla dalış yaptığı sırada, Çetin Ege Doğan’ın sualtı kamerasına carettalar yansıdı. Doğan, carettaların o anlarını kayıt altına alırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Saros bölgesinde tüpsüz dalış gerçekleştirdiklerini belirten Çetin Ege Doğan, "Fatih arkadaşımla daldığımız sırada liça sürüsüyle karşılaştık. İkimizde birer liça vurduk. Ayrıca daldığımız sırada carettalarla karşılaştık. Onların görüntülerini de sualtı kamerasıyla kayıt altına aldık" dedi.