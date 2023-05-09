Ziraat Bankkart, final serisinde 2-1 öne geçti

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı 3. karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

Ziraat Bankkart, final serisinde 2-1 öne geçti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Final Etabı 3. karşılaşmasında Ziraat Bankkart, Halkbank’ı 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erhan Alparslan

Halkbank: Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Doğukan Ulu, Nimir, Jaeschke, Mert Matic, Ma’a, Deniz İvgen (L), Yunus Emre Tayaz, Volkan Döne (L), Bruno

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Juantorena, Arslan Ekşi, Atanasov, Tuinstra, Berkay Bayraktar (L), Faik Samet Güneş, Halil İbrahim Yücel, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun

Setler: 14-25, 23-25, 25-22, 16-25

Süre: 118 dakika (22, 32, 36, 28)