Ziraat Katılım 174’üncü şubesini Silivri’de açtı

Bugün düzenlenen törenle hizmete açılan Silivri’nin ilk kamu katılım bankası olan Ziraat Katılım’ın açılış törenine Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım Silivri Şube Müdürü Bekir Fuat Gök, Silivri Müftüsü İsa Sağlam, Silivri Tarım Kredi Kooperatif müdürü İskender Kuloğlu, Silivri Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Yaman, Ziraat Bankası Silivri Şube Müdürü Ayhan Tatlısu ve vatandaşlar katıldı.



Açılış töreninde konuşan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, “Bugün 174.şubemizi Silivri’de açtık. Ziraat Katılım 29 Mayıs 2015 yılında İstanbul’da faaliyetlerine başladı.8yaşında genç bir bankayız. Hızlı bir şekilde büyüyerek hem faizsiziz finans sisteminin gelişmesine, büyümesine katkı sağlayan bir banka hüviyetindeyiz. Hızlı bir şekilde tüm Türkiye’de şubeleşmeye devam ediyoruz. Yurtdışında da iki şubemiz mevcut. Ziraat katılım ailesi olarak hem vatandaşlarımıza daha yakın noktalarda hizmet ettirmeye gayret sarf ediyoruz. Bu anlamda da şubelerimizin olmadığı yerlerde yeni şubeler açarak büyümemizi devam ettireceğiz. Ziraat katılım, katılım sektörüne çok önemli katkılar sundu. Yeni ürünlerin katılım sektöründe kullanılmasına vesile oldu. İnşallah bundan sonra da hem Ziraat katılım olarak büyümesine hem de katılım finans sektörünün büyümesine katkı sağlayacaktır.” dedi.