Ziraat Mühendisleri geleceğin anahtarı olan tarıma yön verecek

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Bilecik Kitap Kafe’de Ziraat Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelen Subaşı, gençlerin aynı zamanda Genç Ziraat Mühendisi Odasına üye olduklarını belirtti. Geleceğin anahtarının tarımda olduğunu belirten Subaşı, ‘’Aydınlık yarınlara ulaşmak için bilim ve akılla tarımı geliştirecek olan siz değerleri Ziraat Mühendisleri, umudumuz sizsiniz’’ sözlerinde bulunarak gençlere seslendi ve ışık oldu.

Üniversiteli gençlerle sohbet eden ve tarım alanında yapılacak projeler hakkında görüşen Subaşı, gençlerin parlak fikirlerine yön verdi ve dinledi. Her zaman gençlerin yanında olan Subaşı, üniversite öğrencileri tarafından ilgiyle karşılanmaya devam ediyor.