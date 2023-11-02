Ziraat odaları İl koordinasyon toplantısı Manyas'ta yapıldı

Ziraat Odaları Koordinasyon toplantısı Manyas’ta gerçekleştirildi.

Balıkesir ilçelerinin Ziraat Odaları Başkanları koordinatör Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez’ in başkanlığında Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden’in ev sahipliğinde toplandılar. Manyas Ziraat Odası Meclis salonunda yapılan toplantıda ilçeler var olan sorunları ve çözüm yollarını görüştüler. Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez yaptığı açıklamada, TMO’nun çeltik alımlarında ki rutubet ortalamasını 14 olarak belirlediğini, ancak yöre de yetişen çeltikte bunun çok mümkün görülmediğini ve pirinçte kırılmalara yol açacağını söyleyerek, rutubet oranının 15’e yükseltilmesini istediler. Dönmez açıklamasına şöyle devam etti." Cumhurbaşkanımız Trakya bölgemizde bulunan illerimizde ki üreticilerimiz için yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı verim kaybını karşılamak için ton başına destekleme bedelini bin liradan bin 500 liraya yükseltti. Balıkesir’de de ayni hava olayını yaşadık ve ciddi anlamda ürün kaybımız oldu, bizde mağduriyetimizin giderilmesi için bin lira olarak uygulanan desteklemenin bizim ilimiz için de bin 500 lira olarak uygulanmasını bekliyoruz. Bunun ile ilgili dilekçemizi ilçe başkanları olarak imzalayarak, bakanlığımıza, Balıkesir Milletvekillerimize, İl Tarım Müdürlüğüne gönderiyoruz" dedi.