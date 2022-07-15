Ziraat Odası Başkanı Özer’den önemli uyarı

Tarım bölgelerinde çıkan ve büyük zarara neden olan yangınların ardından bir açıklama yapan Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, “Üreticiler ve siz çevrede bulunanlar lütfen daha dikkatli olalım” diyerek uyarılarını sıraladı.



ÖZER: EN UFAK KIVILCIM BİLE TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Hava sıcaklıklarının artığı ve rüzgarlarının etkisiyle yangınların zararları açısından oluşan olumsuz şartlara işaret eden Özer, "Şimdiye kadar yangınlarda hasar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, özellikle sıcakların artmasıyla birlikte buğday hasat sürecinde ve diğer tüm tarım alanlardan geçerken sigara izmaritinin sönmeden yere, ateş yakılmamasının yanında, güneş ışınlarını yansıtan cam ve cam parçalarının çevreye atılmaması, hatta atılanların toplanılması, üreticilerimizin anızlarını yakmamaları ve çeşitli sebeplerle sürülemeyen alanlarında ot mücadelesinin en kısa zamanda yapılması hem üreticilerin, hem de çevrede yaşayanların menfaatine olacaktır. Unutulmamalıdır ki; en ufak bir kıvılcım telafisi mümkün olmayan can ve mal kayıplarına sebep olacağı için biz üreticiler ve siz çevrede bulunanlar olarak lütfen daha dikkatli olalım" dedi.