Ziraat Odası Başkanının bulunduğu araca keserli saldırı

Adapazarı Ziraat Odası Başkanının içinde bulunduğu araç, motosikletli şüpheli tarafından saldırıya uğradı. Şüpheli, aracın tekerlerini ve camlarına keserle zarar verirken bir kişiyi de yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş ve şoförü Z.İ.’nin içinde bulunduğu araç, kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet sürücüsü tarafından saldırıya uğradı. Motosikletli saldırgan, elinde bulunan keserle aracın tekerlerini ve arka camlarını patlattı. Hareket halindeyken saldırıya uğrayan Ateş ve şoförü büyük bir şok yaşadı. Aşağıya inen şoför, saldırgan ile boğuşma yaşadı. Elindeki keserle şoförün kafasına vurarak etkisiz hale getiren saldırgan sonrasında Ateş’e yöneldi. Ateş’in gösterdiği mukavemet sonrasında saldırgan, motosikletine binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Z.İ., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.