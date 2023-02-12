Ziraat odası Sabri Özer ile devam ediyor
Silivri Ziraat Odası Başkanlığı'nda bugün yapılan kongrede mevcut Başkan Sabri Özer Güven tazeledi.
İki Liste ile girilen kongrede mevcut Başkan Sabri Özer 20 oy alırken, diğer aday Muharrem Eren 13 oy aldı.
Sabri Özer’in başkanlığında Silivri Ziraat odasının yönetimi şu şekilde oluştu;
ASİL ÜYELER
İ. SÜLEYMAN GENCOĞLU, LÜTFÜ VARDAR, METİN GÜRSEL, DOĞAN ÖZKÖK, BAHATTİN CANBAZ, İSMAİL ÇEVİK, BAYRAM ALİ ÖZTÜRK, AYKUT ERDOĞAN, ÖZGÜR ÜZGÜN, MESUT KESER, ÖNDER ERDOĞAN, MEHMET ŞAHİN, OĞUZ EKEN, SALİH NAKKAŞÇIOĞLU, BEYHAN KORSAN, MUSTAFA ÖZCAN, SEDAT SAKIZ
YEDEK ÜYELER
FATİH MAŞALACI, ERKAN PAMUK, SEBAHATTİN KAPTAN, SUAT SÜTÇÜ, HAMİT DÖNMEZ, SEZGİN KÖSE, SERKAN TOYRAN, MUSA BERDİBEK, TUNCAY CAN, B. BAHRİ EROL, ARİF SÜREÇÇİ, SÍNAN ÖZTÜRK, EDİZ ÖZKANLI, B. BATIKAN TARHAN, İBRAHİM ELMASLI, MUHARREM EREN, A.RAHMİ GÜMÜŞOĞLU