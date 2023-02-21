Ziraat odasında görev dağılımı yapıldı
İlçe seçim kurulundan mazbatasını alan Silivri Ziraat odası meclisi dün ilk toplantısını gerçekleştirdi.
İlçe seçim kurulundan mazbatasını alan Silivri Ziraat odası meclisi dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Ziraat Odası meclisine giren 18 çiftçi temsilcisinin katıldığı toplantıda, aşağıdaki görevlendirmeler oy birliği ile karara bağlandı.
Ziraat Odası Başkanı: Sabri Özer
Başkan Vekili: ihsan Süleyman Gençoğlu
Muhasip üye: Lütfü Vardar
Meclis Başkanı: Bayramali Öztürk
2.Başkan: Mesut Keser
Kâtip Üye: Özgür Üzgün
Kâtip üye: Aykut Erdoğan