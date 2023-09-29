Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda eşleşmeler bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda eşleşmeler bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Besim Yalçın kura çekimi öncesi eleme turuna ilişkin teknik bilgilendirme yaptı. Kura çekim töreninde kulüp başkanları ve temsilcileri de yer aldı.
Kupada 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle oluştu:
Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor
Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor
Adıyaman FK - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Kırklarelispor - Çorluspor 1947
Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor
Menemen FK - Bursa Yıldırımspor
GMG Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor
Denizlispor - Burhaniye Belediyespor
Bursaspor - Gölcükspor
Sivas Dört Eylül Futbol - 23 Elazığ FK
Muş 1984 Muşspor - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü
Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor
Serik Belediyespor - Malatya Arguvanspor
Sarıyer - Karabük İdmanyurduspor
Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Şırnak İdmanyurduspor
Altınordu - M.Akif Ersoy Üniversitesi
Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor
Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969
Pazarspor - Silifke Belediyespor
Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945
Afyonspor - Adana 1954 FK
Eynesil Belediyespor - Erbaaspor
Karşıyaka - Bigaspor
İnegölspor - (Kars 36 - Dersimspor) - Doğu Beyazıtspor galibi
Uşakspor - Aliağa Futbol