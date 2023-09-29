Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda eşleşmeler bugün yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Besim Yalçın kura çekimi öncesi eleme turuna ilişkin teknik bilgilendirme yaptı. Kura çekim töreninde kulüp başkanları ve temsilcileri de yer aldı.

Kupada 2. eleme turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor

Diyarbekirspor - Büyükçekmece Tepecikspor

Adıyaman FK - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Kırklarelispor - Çorluspor 1947

Arnavutköy Belediyespor - Silivrispor

Menemen FK - Bursa Yıldırımspor

GMG Kastamonuspor - Sebat Gençlikspor

Denizlispor - Burhaniye Belediyespor

Bursaspor - Gölcükspor

Sivas Dört Eylül Futbol - 23 Elazığ FK

Muş 1984 Muşspor - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

Sapanca Gençlikspor - Talasgücü Belediyespor

Serik Belediyespor - Malatya Arguvanspor

Sarıyer - Karabük İdmanyurduspor

Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Şırnak İdmanyurduspor

Altınordu - M.Akif Ersoy Üniversitesi

Zonguldak Kömürspor - Tokat Belediye Plevnespor

Etimesgut Belediyespor - Mardin 1969

Pazarspor - Silifke Belediyespor

Nazilli Belediyespor - Hacettepe 1945

Afyonspor - Adana 1954 FK

Eynesil Belediyespor - Erbaaspor

Karşıyaka - Bigaspor

İnegölspor - (Kars 36 - Dersimspor) - Doğu Beyazıtspor galibi

Uşakspor - Aliağa Futbol