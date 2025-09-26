Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler yapılan kura çekimi sonrası belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekim törenine TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Ziraat Bankası yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Mecnun Otyakmaz: "Türkiye Kupası, sahadaki rekabetin yanı sıra dayanışma, kardeşlik ve fair-play ruhunu içinde barındırıyor"

Mecnun Otyakmaz, kura çekimi öncesinde yaptığı konuşmada, Ziraat Türkiye Kupası’nın önemine dikkat çekti. Otyakmaz, "Bu yıl 64. kez düzenlediğimiz Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçlarına adım adım yaklaşıyoruz. Bu süreçte başta sahada canla başla mücadele eden futbolcularımız olmak üzere, kulüplerine her koşulda destek veren taraftarlarımıza ve kulüplerimizin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kupayı daha cazip hale getiren, marka değerini yükselten tüm paydaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Türkiye Kupası, sahadaki rekabetin yanı sıra dayanışma, kardeşlik ve fair-play ruhunu içinde barındırıyor. Kupada, amatöründen profesyoneline her oyuncumuz aynı heyecanı yaşıyor. Gençlerimize ilham olan Ziraat Türkiye Kupası, futbol tutkunu ülkemizin her köşesinden takımları aynı organizasyonda buluşturuyor. Futbolumuzun birleştirici gücüne örnek teşkil eden kupamız, tüm liglerimizdeki takımlara da yer vererek kapsayıcılığını göstermiş oluyor. Türkiye Kupası’nın sadece saha içinde değil saha dışında da birlik, beraberlik ve dostluk ortamı oluşturması bizler için çok değerlidir. Bu ruhun gelecek nesillere aktarılması, futbol kültürümüzün kalıcı şekilde güçlenmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. eleme turu maçları; 28-29-30 Ekim tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerde kazanan taraf, 4. tura yükselmeye hak kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:

Konyaspor - 12 Bingölspor

Esenler Erokspor - Ağrı 1970

Orduspor 1967 - Erbaaspor

Fatsa Belediyespor - Van Spor FK

Beykoz Anadolu Spor - Yalova FK

Çankaya Spor Kulübü - 1461 Trabzon FK

Kepez Spor Futbol - Özbelsan Sivasspor

Erciyes 38 Futbol - Ankara Keçiörengücü

Çorum FK - Kütahyaspor

Kahramanmaraş Spor - Ümraniyespor

52 Orduspor FK - Sarıyer

Bursa Yıldırım Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor

Zonguldak Spor Futbol Kulübü - Bodrum FK

Antalyaspor - Bursaspor

Karacabey Belediye Spor - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü

Muş Spor Kulübü - Menemen FK

Silifke Belediye Spor - Amed Sportif Faaliyetler

Kayserispor - Niğde Belediyesi Spor

1926 Bulancakspor - Iğdır FK

Pendikspor - Çorlu Spor 1947

Karaköprü Belediye Spor - Çaykur Rizespor

Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu Spor

Dersim Spor - Fethiyespor

Sakaryaspor - İnegölspor

Aliağa Futbol - Serik Spor Futbol

Isparta 32 Spor Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Manisa FK - Muğlaspor

Kahta 02 Spor - Kasımpaşa