Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalar başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakalar yarın, 9 Kasım Çarşamba ve 10 Kasım Perşembe günü 7 karşılaşma ile tek maç eleme sistemi üzerinden oynanacak. Galatasaray, yarın evinde saat 21.00’de Ofspor ile mücadele edecek. Beşiktaş ise çarşamba günü yine aynı saatte Serik Belediyespor’u konuk edecek.
8 Kasım Salı
13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor
14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor
15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor
17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler
19.00 Adana Demirspor-Nazilli Belediyespor
21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor
9 Kasım Çarşamba
13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
13.00 Giresunspor-Ankaraspor
13.00 Ümraniyespor-Efeler 09
14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK
14.00 Altınordu-Bodrumspor
14.00 Bandırmaspor-Karacabey Belediyespor
14.00 Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
14.00 Eyüpspor-Düzcespor
15.00 Samsunspor-Adanaspor
17.00 FTA Antalyaspor-Pendikspor
19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor
10 Kasım Perşembe
13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
14.00 Tuzlaspor-Isparta 32
14.00 Göztepe-Bucaspor 1928
15.00 Çaykur Rizespor-Kırklarelispor
17.00 Denizlispor-Şanlıurfaspor
19.00 Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol
21.00 Kayserispor-Sivas Belediyespor