Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Kuraya bu turda dahil olan Trabzonspor, Çorum FK ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 27 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Bu tura, 3. eleme turunu geçen 34 takım ile birlikte Süper Lig’den 6, 1. Lig’den 7 ve TFF 2. Lig’den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.

Süper Lig’den 15 takım

Kurada Trendyol Süper Lig’den Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Pendikspor, Gaziantep FK, Ankaragücü, Kayserispor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Konyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ile Hatayspor yer aldı.

Mehmet Büyükekşi: "Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu"

Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "En alttan en üst lige kadar 164 takımın mücadele etme şansı bulduğu, Türkiye’yi kucaklayan Türkiye Ziraat Türkiye Kupası, her geçen yıl seyir zevkini arttırarak bir futbol şölenine dönüşüyor. 62 yıllık tarihiyle futbolumuzun en önemli markalarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu. Takımlarımıza yaptığı katkı ve bireysel anlamda da futbolculara kendilerini gösterme açısından fırsat sunması açısından da çok özel bir yere sahip. Bu kupa sürpriz sonuçları ve mücadelesiyle yıllarca konuşulan birçok hikayeye sahne oldu. Bu turda da temennimiz fair-play ruhuyla birlikte futbol seyir zevki yüksek, heyecanlı, bol gollü, dolu tribünler önünde oynanan kaybedenin kazananı tebrik ettiği karşılaşmalara sahne olması. Mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Allah herkesin gönüllerine göre versin. Bu kupaya yıllardır isim sponsoru olarak büyük katkı sağlayan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları canlı yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu’na da buradan ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:

Hatayspor - Düzcespor

Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muş Spor

Sakaryaspor - Ankaraspor

Ankaragücü - İskenderun A.Ş.

Alanyaspor - Kocaelispor

Pendikspor - Isparta 32 Spor

Manisa FK - Kastamonspor

Boluspor - Amed Sportif Faaliyerler

Samsunspor - Tokat Belediye Plevne Spor

Bandırmaspor - Somaspor

Ümraniyespor - Çankaya SK

Eyüpspor - Ankara Demirspor

Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928

Kayserispor - Van Spor FK

Trabzonspor - Çorum FK

Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK

Adanaspor - Esenler Erokspor

Bodrum FK - Menemen FK

Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor

Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri

Sivasspor - Arnavutköy Belediye Spor

Fatih Karagümrük - Belediye Derince Spor

Erzurumspor - 24 Erzincanspor

Göztepe - 1461 Trabzon FK

Antalyaspor - Kepez Spor Futbol

Altay 53 - Kırklarelispor

Başakşehir - Şanlıurfaspor