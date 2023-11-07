Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Kuraya bu turda dahil olan Trabzonspor, Çorum FK ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu kura çekimi yapıldı. Kuraya bu turda dahil olan Trabzonspor, Çorum FK ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Bu turda 27 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Bu tura, 3. eleme turunu geçen 34 takım ile birlikte Süper Lig’den 6, 1. Lig’den 7 ve TFF 2. Lig’den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.
Süper Lig’den 15 takım
Kurada Trendyol Süper Lig’den Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Pendikspor, Gaziantep FK, Ankaragücü, Kayserispor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Sivasspor, Antalyaspor, Konyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ile Hatayspor yer aldı.
Mehmet Büyükekşi: "Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu"
Kura çekiminde konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "En alttan en üst lige kadar 164 takımın mücadele etme şansı bulduğu, Türkiye’yi kucaklayan Türkiye Ziraat Türkiye Kupası, her geçen yıl seyir zevkini arttırarak bir futbol şölenine dönüşüyor. 62 yıllık tarihiyle futbolumuzun en önemli markalarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa’ya gitmenin en kısa yolu. Takımlarımıza yaptığı katkı ve bireysel anlamda da futbolculara kendilerini gösterme açısından fırsat sunması açısından da çok özel bir yere sahip. Bu kupa sürpriz sonuçları ve mücadelesiyle yıllarca konuşulan birçok hikayeye sahne oldu. Bu turda da temennimiz fair-play ruhuyla birlikte futbol seyir zevki yüksek, heyecanlı, bol gollü, dolu tribünler önünde oynanan kaybedenin kazananı tebrik ettiği karşılaşmalara sahne olması. Mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Allah herkesin gönüllerine göre versin. Bu kupaya yıllardır isim sponsoru olarak büyük katkı sağlayan Ziraat Bankası ile karşılaşmaları canlı yayınlayan Turkuvaz Medya Grubu’na da buradan ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu’nda eşleşmeler şöyle:
Hatayspor - Düzcespor
Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muş Spor
Sakaryaspor - Ankaraspor
Ankaragücü - İskenderun A.Ş.
Alanyaspor - Kocaelispor
Pendikspor - Isparta 32 Spor
Manisa FK - Kastamonspor
Boluspor - Amed Sportif Faaliyerler
Samsunspor - Tokat Belediye Plevne Spor
Bandırmaspor - Somaspor
Ümraniyespor - Çankaya SK
Eyüpspor - Ankara Demirspor
Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928
Kayserispor - Van Spor FK
Trabzonspor - Çorum FK
Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar
Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK
Adanaspor - Esenler Erokspor
Bodrum FK - Menemen FK
Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor
Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri
Sivasspor - Arnavutköy Belediye Spor
Fatih Karagümrük - Belediye Derince Spor
Erzurumspor - 24 Erzincanspor
Göztepe - 1461 Trabzon FK
Antalyaspor - Kepez Spor Futbol
Altay 53 - Kırklarelispor
Başakşehir - Şanlıurfaspor