Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 3 - Serik Belediyespor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada orta yuvarlakta topu kontrol eden Redmond, hızla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0
9. dakikada Dele Alli’nin ceza yayı üzerinden yaptığı pasla topla buluşan Redmond, altıpas üzerindeki Muleka’ya meşin yuvarlağı aktardı. Muleka da bekletmeden topu boş kaleye göndererek farkı 2’ye çıkardı. 2-0
28. dakikada Oğuzhan Akgün’ün sol taraftan ortasında savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Redmond sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
34. dakikada Beşiktaş’ın sol kanattan gelişen atağında Muleka’nın penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta savunmadan seken topu önünde bulan Dele Alli, meşin yuvarlağı kaleci Mehmet’in bacaklarının arasından filelere gönderdi. 3-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Turgut Doman xx, Mehmet Kapluhan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Necip Uysal xx, Welinton xx, Montero xx, Tayfur Bingöl xx, Atiba xx, Kerem Kesgin xx, Oğuzhan Akgün xx, Dele Alli xxx, Redmond xxx, Muleka xxx
Yedekler: Mert Günok, Emre Bilgin, Tayyip Sanuç, N’Koudou, Salih Uçan, Cenk Tosun, Weghorst, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Gedson Fernandes
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Serik Belediyespor: Mehmet Doğan xx, Mehmet Demirözü xx, Erdoğan Kaya xx, Fırat Arıkan xx, İsmet Benli xx, Ali Adıgüzel xx, Sergen Yatağan xx, Burak Göksel xx, Sebahattin Usta xx, Oğuzhan Doğan xx, Muhammet Akpınar xx
Yedekler: İbrahim Demir, Ergün Nazlı, Mustafa Acar, Batuahn Kırdaroğlu, Mehmet Kocabaş, Muhammet Yazıcı, Mikail Başar, Erdi Zengin, Halil Sevinç, Harun Kavaklıdere
Teknik Direktör: Cem Kavşak
Goller: Redmond (dk. 5), Muleka (dk. 9), Dele Alli (dk. 34) (Beşiktaş)
Sarı kart: Montero (Beşiktaş)