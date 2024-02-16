Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final programı açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu. 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak çeyrek final mücadelelerinin programı şöyle:

MDK
MDK
MDK
MDK

27 Şubat Salı

20.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

28 Şubat Çarşamba

17.30 Trabzonspor - RAMS Başakşehir

20.45 Beşiktaş - Konyaspor

29 Şubat Perşembe

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük