Ziraat Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 3 - Belediye Derincespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fatih Karagümrük, konuk ettiği Belediye Dericespor’u 3-1’lik skorla mağlup ederek, bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fatih Karagümrük, Belediye Derincespor’u konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, 19. dakikada Ibrahim Dresevic ve 37. dakikada Furkan Şeker’in kendi kalesine attığı golle mücadelenin ilk yarısı 2-0 öne kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Serdar Dursun’un 49. dakikasında attığı golle birlikte İstanbul ekibi farklı 3’e çıkardı. 63. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Okan Baydemir, Belediye Derincespor’un tek golünü kaydetti. Bu gol skoru tayin ederken, Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur’a ismini yazdıran takım oldu.