Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sağ kanattan Arda Güler’in pasında topla buluşan Miha Zajc ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
26. dakikada Ronaldo’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Sinan Osmanoğlu yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
37. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Valencia’nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.
Stat: Ülker
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hakan Karabalcık xx, Emrah Ünal xx
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Bright Osayi-Samuel xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Lincoln xx, İsmail Yüksek xx, Miha Zajc xxx, Diego Rossi xx, Joshua King xx, Arda Güler xxx, Enner Valencia xx
Yedekler: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Bruma, Michy Batshuayi, Luan Peres, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen xx, Mithat Pala xx, Sinan Osmanoğlu xxx, Anıl Yaşar xx, Alberk Koç xx, Enriko Papa xx, Eren Emre xx, Benhur Keser xx, Ronaldo Mendes xx, Sefa Yılmaz xx, Deniz Hümmet xx
Yedekler: Tarık Çetin, Emre Ezen, Grahovac, Azubuike, Olawoyin, Miya, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Emircan Altıntaş, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Miha Zajc (dk. 12) (Fenerbahçe), Sinan Osmanoğlu (dk. 26) (Çaykur Rizespor)