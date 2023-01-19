Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Lincoln’un pasında topu alan Zajc’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen topu kornere çeldi.
77. dakikada Ferdi’nin sol kanattan ortasında Emre Mor’un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
88. dakikada Emre Mor’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Arao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
89. dakikada sağ kanattan Emre Mor’un ortasında arka direkte Enner Valencia kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
Stat: Ülker
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hakan Karabalcık xx, Emrah Ünal xx
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Bright Osayi-Samuel xx (Willian Arao dk. 81 ?), Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Lincoln xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 65 x), İsmail Yüksek xx, Miha Zajc xxx, Diego Rossi xx (Michy Batshuayi dk. 81 ?), Joshua King xx (Luan Peres dk. 90+8 ?), Arda Güler xxx (Emre Mor dk. 65 xx), Enner Valencia xxx
Yedekler: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Bruma
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen xx, Mithat Pala xx (Emircan Altıntaş dk. 71 x), Sinan Osmanoğlu xxx, Anıl Yaşar xx, Alberk Koç xx (Ercan Coşkun dk. 46 x), Enriko Papa xx, Eren Emre xx (Azubuike dk. 79 ?), Benhur Keser xx (Olawoyin dk. 90 ?), Ronaldo Mendes xx, Sefa Yılmaz xx, Deniz Hümmet xx (Miya dk. 90 ?)
Yedekler: Tarık Çetin, Emre Ezen, Grahovac, Emirhan Topçu, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Miha Zajc (dk. 12), Enner Valencia (dk. 89) (Fenerbahçe), Sinan Osmanoğlu (dk. 26) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Mithat Pala, Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor)