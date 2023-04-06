Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Alioski’nin sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia, topu kafayla Emre Mor’a indirdi. Bu oyuncu da yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Rossi’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
18. dakika paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kemen, sol kanattan ceza sahası içine topu ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşuyla kaleci Altay’ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
34. dakikada Ferdi’nin orta sahanın sağından kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun’un ceza sahasına indirdiği topa Szalai dokunamadı.
36. dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
42. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Emre Mor, Serdar Dursun’la gerçekleştirdiği verkaç sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Erdem Bayık
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Ezgjan Alioski xx, İsmail Yüksek xx, Emre Mor xxx, Miha Zajc xx, Diego Rossi xx, Serdar Dursun xx, Enner Valencia xxx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Nazım Sangare
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Kayserispor: Cenk Gönen xx, Gökhan Sazdağı xx, Dimitrios Kolovetsios xxx, Arif Kocaman xx, Majid Hosseini xx, Oliver Kemen xx, Yaw Ackah xx, Mame Thiam xx, Miguel Cardoso xx, Carlos Mane x (Emrah Başsan dk.30 x), Mario Gavranovic xx
Yedekler: Bilal Bayazit, Mehmet Öztürk, Joseph Attamah, İlhan Parlak, Berat Eskin, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Bernard Mensah, Anthony Uzodimma
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Emre Mor (dk. 8 ve 42) (Fenerbahçe), Kolovetsios (dk. 18) (Kayserispor)