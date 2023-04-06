Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor’u 4-1’lik skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Emre Mor’un sağ kanattan Serdar Dursun’a attığı ara pasta kaleci Cenk Gönen son anda kalesinden çıkarak ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.
59. dakikada Kolovetsios’un geri pasında kaleci Cenk Gönen topu kontrol etmek isterken ayağından açtı. Pozisyonun devamında yaptığı presle topu kazanan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 3-1
62. dakikada Rossi’nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ferdi’nin yaptığı vuruşta, kaleci Cenk Gönen son anda yaptığı kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta top yandan dışarı gitti.
78. dakikada Bernard Mensah’ın ceza sahası ön çizgisinden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.
90. dakikada topla ceza sahasına hareketlenen Serdar Dursun pasını Arda Güler’e aktardı. Arda Güler’in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1
90+4. dakikada Serdar Dursun’un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Cenk Gönen topu çizgiden çıkardı.
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Ezgjan Alioski xx, İsmail Yüksek xx (Willian Arao dk. 68 x), Emre Mor xxx (Mert Hakan Yandaş dk. 68 x), Miha Zajc xx (Miguel Crespo dk. 46 x), Diego Rossi xx (İrfan Can Kahveci dk. 68 x), Serdar Dursun xxx, Enner Valencia xx (Arda Güler dk. 79 xx)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Kayserispor: Cenk Gönen xx, Gökhan Sazdağı xx, Dimitrios Kolovetsios xxx, Arif Kocaman xx (Anthony Uzodimma dk. 57 x), Majid Hosseini xx, Oliver Kemen xx, Yaw Ackah xx, Mame Thiam xx (İlhan Parlak dk. 80 ?), Miguel Cardoso xx (Ramazan Civelek dk. 80 ?), Carlos Mane x (Emrah Başsan dk.30 x), Mario Gavranovic x (Bernard Mensah dk. 46 x)
Yedekler: Bilal Bayazit, Mehmet Öztürk, Joseph Attamah, Berat Eskin, Ethem Balcı
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Emre Mor (dk. 8 ve 42), Serdar Dursun (dk. 59), Arda Güler (dk. 90) (Fenerbahçe), Kolovetsios (dk. 18) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Bernard Mensah (Kayserispor)