Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur'u maçında Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur’u maçında Galatasaray, Ankara Keçiörengücü’nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Rashica’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Boran oyun alanı içine çeldi.
23. dakikada ceza sahası içinde topu alan Seferovic’in Mata’ya indirdiği topta gelişine yapılan vuruşu kaleci Boran oyun alanı içine çeldi.
40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Torreira, Mikail’in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada Seferovic’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü. Dönen topu tekrar tamamlayan Seferovic meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, penaltıyı kullanan futbolcu, direkten dönen topu tekrardan tamamladığı için gol geçerlilik kazanmadı.
Stat: Nef
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Gökhan Barcın xx
Galatasaray: Muslera xx, Dubois xx, Emin xx, Nelsson xx, Van Aanholt xx, Torreira xx, Berkan xx, Rashica xx, Mata xx, Barış xx, Seferovic x
Yedekler: Jankat, Midtsjo, Kerem, Mertens, Gomis, Abdülkerim, Özgür, Kazımcan, Metehan, Boey
Teknik Direktör: Okan Buruk
Ankara Keçiörengücü: Boran xx, Erhan xx, Muharrem xx, Haşim xx, Batuhan xx, Mikail xx, Camara xx, Bekir xx, Abdullah xx, Olawoyin xx, Babaei xx
Yedekler: Kayacan, Aykut, Hamza, Muhammed, Bardhi, Emin, Melih, Mara, Erkam
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Sarı kart: Camara (Ankara Keçiörengücü)