Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

6. dakikada Mendes’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Marcao’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

9. dakikada sol taraftan Köhn’ün ceza sahası içine yaptığı ortada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete’nin sert şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Marcao’nun pasında topla buluşan Can Keleş’in ceza sahası dışı sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

44. dakikada ceza yayında topla buluşan Berkan’ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete’nin şutunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Berkan Kutlu, Oliveira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mertens, Torreira, Baran Demiroğlu, Hamza Akman, Ndombele, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Emir Tintiş, Feghouli, Bertolacci, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Marcao

Yedekler: Furkan Bekleviç, Güven Yalçın, Emre Mor, Lasagna, Levent Mercan, Kourbelis, Nazım Sangare, Salih Dursun, Paoletti, Teklic

Teknik Direktör: Şota Arveladze

Gol: Marcao (dk. 6) (Fatih Karagümrük)