Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 4 - Ümraniyespor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’u 4-1 mağlup ederek adını son 16’ya yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada ceza yayında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.
57. dakikada Kerem Demirbay’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde altıpasın sağ çaprazından Abdülkerim Bardakcı’nın kafa vuruşunda top filelere gitti. 3-1
60. dakikada Kerem Demirbay’ın kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı frikikte kaleci Abdülsamed topu kornere çeldi.
67. dakikada İlhami Siraçhan Nas, hızlı gelişen Galatasaray atağında topla hareket halindeki Halil Dervişoğlu’na müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
85. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hamza Akman, Muhammed Mert’in müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.
87. dakikada penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-1
Hakemler: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta
Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Ali Turap Bülbül dk. 72), Nelsson (Ndombele dk. 63), Abdülkerim Bardakcı (Davinson Sanchez dk. 63), Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay (Zaha dk. 63), Berkan Kutlu, Tete, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu (Hamza Akman dk. 72), Halil Dervişoğlu
Yedekler: Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Efe Akman
Teknik Direktör: Okan Buruk
Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser (Muhammed Mert dk. 84), Cavare, Glumac, Hasan Ayaroğlu (Emre Kaplan dk. 59), Serkan Göksu (Popov dk. 59), Diniyev, İlhami Siraçhan Nas, Uğur Kaan Yıldız, Emre Demir (Onur Ayık dk. 72), Bouali (Melih Okutan dk. 73)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Yusuf Satıoğlu, Atalay Babacan, Batuhan Arıcı, Beren Küçükbaşarık
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 33), Tete (dk. 43), Abdülkerim Bardakcı (dk. 57), Halil Dervişoğlu (dk. 87 pen.) (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (dk. 23 k.k.) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bouali, Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor)
Kırmızı kart: İlhami Siraçhan Nas (dk. 67) (Ümraniyespor)