Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 4 - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi G.S.K.: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü konuk etti. Başkent ekibi 4-3'lük skorla bir üst tura kalmaya hak kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği: 4 - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi G.S.K.: 3
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü’nü konuk etti. Başkent ekibi 4-3’lük skorla bir üst tura kalmaya hak kazandı.

Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Halil Tolgahan Demir, Muhammet Munir Dadı

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Wu (Mahmut Ceyhun Alyurt dk. 111), Yiğit Efe Demir, Uğur Akdemir, Özgür Çek (Fırat Tulgayoğlu

dk. 63), Ensar Kemaloğlu (Can Bartu Çığır dk. 95), Erdal Öztürk, Akabueze, Melih Bostan (Efe Yılmaz dk. 119), Eralp Aydın (Arda Çağan Çelik dk. 91), Oltan Karakullukçu

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Umut İslamoğlu, Miraç Asıltekin, Ulusoy Mert Kabasakal

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi G.S.K.: Uğurcan Kadir Mutlu, Zeki Sinan Akkoyun, Ali İhsan Erdoğan, Ahmet Can Bulut (Halim Demirok dk. 46), Volkan Balcı, Kadir Kaan Sakızlı (Abdullah Çelik dk. 109), Cihan Mercan, Nurullah Aslan (Hasan Talha Ceylan dk. 58), Ercan Kılıç, Kamil Yüksel (Yusuf Can Karakaş dk. 46), Fatih Özaydın (Mert Çengel dk. 69)

Yedekler: Çağrı Türk, Mehmet Nazif Şahin, Emir Arda Yılmaz, Doğukan Türkkan, Alişan Şimşek

Teknik Direktörü: Cem Sinan Aslan

Goller: Melih Bostan (dk. 4), Oltan Karakullukçu (dk. 25, 90+4 ve 108), (Gençlerbirliği) Halim Demirok (dk. 49), Cihan Mercan (dk. 75), Yiğit Efe Demir (dk. 90 k.k.) (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi G.S.K.)

Sarı Kartlar: Fırat Tulgayoğlu (Gençlerbirliği), Ali İhsan Erdoğan, Uğurcan Kadir Mutlu, Volkan Balcı, Zeki Sinan Akkoyun (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi G.S.K.)