Ziraat Türkiye Kupası: Medipol Başakşehir: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
77. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Mahmut Tekdemir’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
77. dakikada Nihad Mujakic’in orta sahanın sol tarafından uzun pasında defansın arkasına koşu yapan Oko’nun ceza sahası içi sol tarafında kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Muhammed, Oko’dan önce meşin yuvarlağı kurtardı.
82. dakikada Taylan Antalyalı’nın ara pasında ceza sahası içi sağında topu alan Stelios Kitsiou bekletmeden pasını içeriye çevirdi. Kale önünde Ali Sowe’un vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
83. dakikada Ankaragücü’nün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topu alan Joao Figueiredo’nun kendi sahasından rakip sahaya hızla geçip ceza yayından vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+5. dakikada Deniz Türüç’ün sağ kanattan ilerleyip yerden içeriye çevirdiği topu alan Joao Figueiredo’nun penaltı noktası yakınından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Furkan Ürün xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leo Duarte xx, Ahmed Touba x, Caner Erkin xx, Lucas Biglia xx, Berkay Özcan xx (Patryk Szysz dk. 66 x, Deniz Türüç dk. 82 xx), Danijel Aleksic xx (Edgar Ie dk. 45+3 ?), Adnan Januzaj xx (Mahmut Tekdemir dk. 66 x), Serdar Gürler xx (Lucas Lima dk. 83 ?), Joao Figueiredo xxx
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Keny, Muhammet Arslantaş, Stefano Okaka
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Kevin Malcuit xx, Atakan Çankaya xx, Nihad Mujakic xx, Stelios Kitsiou xx, Andrej Dokanovic xx (Taylan Antalyalı dk. 71 x), Pedrinho xx (Lamine Diack dk. 46 x), Matej Hanousek xx, Emre Kılınç xx (Oko dk. 72 x), Felicio Milson xx (Anastasios Chatzigiovanis dk. 46 x), Ali Sowe xx
Yedekler: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Fıratcan Üzüm, Sıtkı Ferdi İmdat, Beridze, Kwateng
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Gol: Joao Figueiredo (dk. 90+5) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Ahmed Touba (dk. 43) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Danijel Aleksic, Lucas Biglia, Caner Erkin, Muhammed Şengezer (Başakşehir), Kevin Malcuit (MKE Ankaragücü)