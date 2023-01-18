Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda MKE Ankaragücü Beşiktaş’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Fernandes’in vuruşu kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
12. dakikada Chatzigiovanis’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç’ın pasında kale önünde Sowe meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
20. dakikada Muleka’nın sağ kanattan ortasında topa yükselen Tayfur Bingöl’ün şutu az farkla dışarı çıktı.
23. dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
33. dakikada çalımlara ceza sahasına giren Zahid’in pasında uygun durumdaki Sowe, topu üstten dışarı gönderdi.
35. dakikada Malcuit’in yerden ortasında arka direkte topla buluşan Chatzigiovanis’in şutu üstten dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kemal Yılmaz xx, Erdem Bayık xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Malcuit xx, Radakoviç xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Marlon xx, Chatzigiovanis xx, Tolga Ciğerci xx, Diack xx, Zahid xx, Emre Kılınç xx, Sowe xx,
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Pedrinho, Ariyibi, Yasin Güreler, Berdize, Arda Ünvay, Rodrigues, Yusuf Eren Göktaş, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Emrecan Uzunhan xx, Umut Meraş xx, Sallih Uçan xx, Saiss, Tayfur Bingöl xx, Fernandes xx, Nkoudou xx, Muleka xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Masuaka, Alli, Hutchinson, Redmond, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Cenk Tosun, Oğuzhan Akgün
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Sowe (dk. 12) (Ankaragücü)
Sarı kart: Marlon (Ankaragücü)