Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda MKE Ankaragücü, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışları neticesinde Beşiktaş'ı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda MKE Ankaragücü, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede seri penaltı atışları neticesinde Beşiktaş’ı 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Zahid’in kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Çankaya’nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
72. dakikada Umut Meraş’ın sol kanattan ortasında, topla buluşan Redmond’un şutu kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.
74. dakikada Cenk Tosun’un ara pasında ceza sahasına giren Muleka’nın şutu az farklı auta gitti.
77. dakika Massuaku’nun kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çeldi. Dönen topu Cenk Tosun ağlara gönderdi. 1-1
81. dakikada Beşiktaş’ın atağında Redmond’un pasında kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Muleka, Gökhan’ı geçemedi.
89. dakikada Ankaragücü ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde Muleka’nın vuruşu üstten dışarı çıktı.
108. dakikada Redmond’un pasında ceza sahası yayında topla buluşan Hutchinson’ın şutu üsten dışarıya çıktı.
113. dakikada Pedrinho’nun sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruş az farkla dışarı çıktı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Kemal Yılmaz xx, Erdem Bayık xx
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Malcuit xx (Fıratcan Üzüm dk. 87 x) Radakoviç xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Marlon xx, Chatzigiovanis xx (Berdize dk. 59 xx) Tolga Ciğerci xx, Diack xx, Zahid xx (Pedrinho dk. 80 x) Emre Kılınç xx (Yasin Güreler dk. 101 x) Sowe xx
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Ariyibi, Arda Ünvay, Rodrigues, Yusuf Eren Göktaş
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier xx, Tayyip Talha Sanuç xx, Emrecan Uzunhan xx (Cenk Tosun dk. 45 xx, Hutchinson dk. 103 x), Umut Meraş xx (Kerem Atakan Kesgin dk. 90 x), Sallih Uçan xx (Masuaku dk. 65 xx), Saiss xx, Tayfur Bingöl xx, Fernandes xx (Necip Uysal dk. 120 ?), Nkoudou xx (Redmond dk. 45 xx), Muleka xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Alli, Berkay Vardar, Oğuzhan Akgün
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Sowe (dk. 12) (Ankaragücü), Cenk Tosun (dk. 77) (Beşiktaş)
Penaltılar: Tolga Ciğerci, Sowe, Marlon, Pedrinho (Ankaragücü), Saiss, Kerem Atakan Kesgin, Redmond (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: Marlon, Ömer Erdoğan (Ankaragücü), Muleka (Beşiktaş)