Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 2 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı MKE Ankaragücü’nün 2-0’lık üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanatta topla buluşan Tadic’in ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Cengiz Ünder’in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
9. dakikada caza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Szymanki’nin çektiği şutu kaleci Ertaç Özbir, kornere çeldi.
10. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Morutan’ın şutunda meşin yuvarlak, Ali Kaan’ın da sırtına çarparak ağlarla buluştu. 1-0
12. dakikada Saponara’nın pası sonrası ceza sahası içerisinde topla buluşan Chatzigiovanis’in şutunu Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.
25. dakikada ceza saha yayının üstünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bonucci’nin şutunda top üstten auta çıktı.
33. dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahası yayı üzerine yönelen Chatzigiovanis’in şutunda top filelere gitti. 2-0
Hakemler: Bahattin Şimşek, Deniz Caner Özeral, Osman Gökhan Bilir
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Mujakic, Tolga Ciğerci, Kaan Güneren, Morutan, Saponara, Chatzigiovanis, Ali Sowe
Yedekler: Bahadır Güngördü, Atakan Çankaya, Pedrinho, Rodrigues, Bassogog, Flips, Arda Ünyay, Cephas, Macheda, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Serdar Aziz, Bonucci, Osayi-Samuel, Krunic, Zajc, Cengiz Ünder, Szymanski, Dusan Tadic, Batshuayi
Yedekler: Livakovic, İsmail Yüksek, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Dzeko, Oosterwolde, Becao, Serdar Dursun, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Morutan (dk. 10), Chatzigiovanis (dk. 33) (MKE Ankaragücü)