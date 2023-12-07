Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 3 - İskenderunspor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında MKE Ankaragücü, sahasında İskenderunspor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 3 - İskenderunspor: 1
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur müsabakasında MKE Ankaragücü, sahasında İskenderunspor’u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Nurettin Dinçer Demir, Hasan Erdoğan

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Atakan Rıdvan Çankaya, Mert Çetin, Kitsiou (Cephas dk. 70), Hanousek, Dokanovic (Moreira dk. 46), Tuna Türkmen (Hayrullah Bilazer dk. 46), Chatzigiovanis (Ali Kaan Güneren dk. 85), Rodrigues, Macheda (Efkan Bekiroğlu dk. 46), Bajic

Yedekler: Doğukan Kaya, Mujakic, Astanakulov, Alperen Kuyubaşı, Enes Tepecik

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

İskenderunspor: Burak Çapkınoğlu, Bertul Kocabaş, Çağtay Kurukalıp, Ali Keten, Kutay Yokuşlu, Kaan Yüksel, Timur Temeltaş (Göktan Işılak dk. 76), Muhammed Demirci (Süleyman Güneş dk. 76), Hamza Küçükköylü (Artun Akçakın dk. 70), Ahmet Sivri (Buğra Çağlıyan dk. 85), Ömer Kuşan

Yedekler: Onur Can Özdemir, Eren Tokat, Ahmet Devret, Onur Ural, Emirhan Bayrak, Abdurrahman Canlı

Teknik Sorumlu: Koray Palaz

Goller: Bajic (dk. 16), Efkan Bekiroğlu (dk. 68), Chatzigiovanis (dk. 75) (MKE Ankaragücü), Kutay Yokuşlu (dk. 22) (İskenderunspor)

Sarı kart: Kitsiou (MKE Ankaragücü)