Ziraat Türkiye Kupası: MKE Ankaragücü: 3 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor'u konuk etti. Ev sahibi takım Ankaragücü, Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, evinde Trabzonspor’u konuk etti. Ev sahibi takım Ankaragücü, Trabzonspor’u 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahasının sol çaprazdan Taylan Antalyalı’nın açtığı ortada topla buluşan Sowe’nin kafa vuruşu direkten döndü. Ardından topu takip ederek kafa vuruşu yapan Sowe meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
63. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Taylan Antalyalı’nın sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle uzaklaştırdı.
69. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda iyi yükselen Diack, topu ağlarla buluşturdu. 2-1
78. dakikada kazanılan sert vuruşu kullanan Emre Kılınç, ceza sahasında Sowe’u gördü. Sowe, son çizgiye inerek verdiği pasta kaleci Uğurcan Çakır’ı geçen top Diack’ın vuruşunda az farkla dışarı gitti.
83. dakikada Ankaragücü ceza sahasından havalanan topu Chatzigiovanis, defansın arkasına sarkan takım arkadaşı Sowe’a indirdi. Ceza sahasında topla buluşan Sowe, şık bir çalımla Trabzonspor defansını geçerek kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan topu filelere gönderdi. 3-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ali Saygın Ögel xx, Ekrem Kan xx,
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Radakovic xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Mujakic xx, Malcuit xx (Fıratcan Üzüm dk. 46 xx), Taylan Antalyalı xx, Dokanovic xx (Diack dk. 46 xxx), Hanousek xx (Arda Kızıldağ dk 86 ?), Emre Kılınç xx (Gökhan Töre dk. 90 ?), Zahid xx (Chatzigiovanis dk. 72 xx), Sowe xxx
Yedekler: Gökhan Akkan, Oko, Arda Ünyay, Moreira, Beridze
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Peres x, Hüseyin Türkmen x, Denswil x, Larsen xx (Evren Eren Elmalı dk. 72 x), Doğucan Haspolat xx (Hamsik dk. 79 x), Siopis xx, Visca xx (Bardhi dk. 65), Abdülkadir Ömür xx (Umut Dilan Bozok dk. 79 x), Markovic xx (Bakasetas dk. 72 xx), Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Gbamin, Aregall, Naci Ünüvar, Yusuf Yazıcı
Teknik Direktör: Orhan Ak
Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 12) (Trabzonspor), Sowe (dk. 52 ve 83) Diack (dk. 69) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Abdulkadir Ömür, Peres, Denswill, Uğurcan Çakır, Bakasetas (Trabzonspor), Hanousek, Arda Kızıldağ, Mujakic (Ankaragücü)