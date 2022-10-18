Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur bugün oynanan karşılaşmalarla başlarken, 1 maç dışında ev sahibi olan ekipler tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur bugün oynanan karşılaşmalarla başlarken, 1 maç dışında ev sahibi olan ekipler tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı başladı. Bugün oynanan 8 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 3. turda diğer karşılaşmalar yarın ve 20 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 2 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 1

Serik Belediyespor: 2 - Batman Petrol Spor: 1

Ankaraspor: 2 - Pazarspor: 1

Altay: 1 - Efeler 09 Spor: 2

Manisa FK: 2 - Eynesil Belediyespor: 2 (7-6 pen.)

Çaykur Rizespor: 3 - Boyabat 1868: 0

Kayserispor: 2 - Iğdır FK: 1

Adana Demirspor: 5 - Adıyaman FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı