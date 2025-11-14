Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak müsabakaların tarihleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda karşılaşmalar 2, 3 ve 4 Aralık’ta tek maç usulüne göre oynanacak. Tur atlayan takımlar gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, kupa müsabakalarının programını da internet sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu programı şöyle:
2 Aralık Salı
13.00 Muşspor - Konyaspor
15.30 Ankara Keçiörengücü - Kayserispor
18.00 Çaykur Rizespor - Pendikspor
20.30 Sakaryaspor - Gençlerbirliği
3 Aralık Çarşamba
13.00 Esenler Erokspor - Fatih Karagümrük
13.30 Eyüpspor - Çankaya SK
13.30 Sivasspor - Aliağa FK
13.30 İstanbulspor - Sarıyer
13.30 Karamanmaraşspor - Erzurumspor FK
15.30 Karacabey Belediyespor - Kocaelispor
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe
20.30 Trabzonspor - Vanspor
4 Aralık Perşembe
13.00 Yalova FK 77 - Gaziantep FK
13.30 Boluspor - Kahta 02 Spor
13.30 Fethiyespor - Bandırmaspor
13.30 Muğlaspor - Bodrum FK
15.30 Iğdır FK - Orduspor
18.00 Silifke Belediyespor - Antalyaspor
20.30 Çorum FK - Corendon Alanyaspor