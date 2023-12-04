Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunda oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turunda oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçları yarın, 6 Aralık Çarşamba ve 7 Aralık Perşembe günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu turda yapılacak 28 mücadelede düdük çalacak hakemler açıkladı.
Kupada 4. tur maçlarının programı ve hakemler şöyle:
Yarın
13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor : Berkay Erdemir
13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor : Ömer Faruk Turtay
15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Antalyaspor - Kepezspor: Raşit Yorgancılar
19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu
21.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: Ali Yılmaz
6 Aralık Çarşamba
13.00 Bandırmaspor - Somaspor: Semih Kurt
13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer
13.00 Bodrum FK - Menemen FK: Levent Buğra Vartemel
13.00 Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran
14.00 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu
14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu
14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan
14.00 Ümraniyespor - GH Çankayaspor: Doğu Yılmaz
14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş
14.00 Altay - Kırklarelispor: Batuhan Kolak
14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan
14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor: Alirıza Altunbakır
15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun
17.00 Hatayspor - Düzcespor: Davut Dakul Çelik
19.00 Kayserispor - Vanspor: Ayberk Demirbaş
21.00 Trabzonspor - Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu
7 Aralık Perşembe
13.00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba
13.00 Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen
15.00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün
17.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor: Erdem Mertoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen
21.00 RAMS Başakşehir - Şanlıurfaspor: Yasin Kol