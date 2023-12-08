Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Eleme Turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı. Kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kupada bu turdaki müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 9-10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Kurada 4. eleme turundan gelen 28 takım ile Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ile birlikte toplam 32 takım yer aldı.

Mehmet Büyükekşi: "Türkiye Kupası’nın formatını değiştireceğiz"

Kura çekiminde konuşan Başkan Büyükekşi, "Federasyonumuz Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için yoğun çalışıyoruz. 62 yıldan beri devam eden bir gelenek olan Ziraat Türkiye Kupası da en değerli markalarımızdan biri. Türkiye’nin her bölgesinden katılımın olduğu çok özel bir kupadan bahsediyoruz. Alt lig takımlarının, üst takımlarını yenebildiği bir kupadan bahsediyoruz. Futbol tutkusu, Coşkusu ve Fair Play ruhunun yansıtılmasını istiyoruz. Bu sezon 28 bölgeden 164 takımla elemeleri başlattık ve 4. eleme turuna ulaştık. 4. eleme turunu başarıyla geçen takımlarımızı tebrik ediyorum. Avrupa kupalarına katılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile birlikte 32 takım olacak. Bütün takımlarına elemlerde başarılar diliyorum. Türkiye Kupası tüm takımlara kazandırdığı gelirin yanı sıra Avrupa kupalarına katılım sağladığı değerli bir kupa. Süper Lig ve Türkiye Kupası’nın formatıyla ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz. Türkiye Kupası’nın formatını da değiştireceğiz. Yakın zamanda yeni formatı paylaşacağız. Cumhuriyetimizin ve federasyonumun 100. kuruluş yılında Türk futbolunun asırlık metanetini dünya sahnesine taşıyoruz. 29 Aralık’ta Riyad’da 100 yılın derbisi dünya sahnesinde olacak. Dünyada en büyük derbilerinden sayılan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Turkcell Süper Kupa maçı oynanacak. Süper Kupa’ya ulaşmanın bir yolu da Türkiye Kupası’nı almaktan geçiyor. Bu müsabaka ile 2024 yılına girmemize ramak kala Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün Türkiye’nin dışında ilk olarak yurt dışından tüm dünyaya duyuracağız. Bütün ülkelerdeki Türk vatandaşlarımıza, Türkiye’yi seven komşularımıza ve dost ülkelerimize paylamış olacağız. Dün akşam İtalya’da düzenlenen Avrupa - Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri’nde TFF başkanı olarak şahsım ve A Milli Takım Teknik Direktörümüz Montella ödüle layık görüldü. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Türkiye-İtalya ortaklığında düzenlenmesi hakkı elde etmemiz sebebiyle bana verilen ödül için teşekkürlerimi sunuyorum. Görev aldığı çok kısa süre içerisinde A Milli Futbol Takımımızı, EURO 2024 grubunda ilk defa lider olarak taşıyan milli takımımız teknik direktörümüze verilen ödül de bizleri memnun etti. İlk günden beri uyumlu ve verimli çalışıyoruz. İnşallah Almanya’da 2024 Avrupa Şampiyonası’nda emeklerimizin karşılığını başarılı olarak almak istiyoruz. Tüm dünyada yaşayan vatandaşlarımıza da başarı hediye etmek ve gururlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

Beşiktaş - Eyüpspor

Antalyaspor - Pendikspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Gaziantep FK - Bodrum FK

Trabzonspor - Manisa FK

Fatih Karagümrük - Kırklarelispor

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

RAMS Başakşehir - Boluspor

Fenerbahçe - Adanaspor

Alanyaspor - Samsunspor

Hatayspor - Sakaryaspor

Sivasspor - Ankara Keçiörengücü

Kasımpaşa - Bandırmaspor

Konyaspor - Göztepe

Adana Demirspor - 24Erzincanspor

Kayserispor - Gençlerbirliği