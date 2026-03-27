Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı belli oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, çeyrek final müsabakalarının 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final programı şöyle:

21 Nisan Salı

20.30 Konyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan Çarşamba

20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan Perşembe

18.45 Samsunspor - Trabzonspor

20.45 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor