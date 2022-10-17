Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı yarın, 19 Ekim Çarşamba ve 20 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu turda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa; Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor; Iğdır FK, Hatayspor; Düzcespor, Galatasaray; Kastamonuspor ve Giresunspor da Amasya FK ile karşı karşıya gelecek.

18 Ekim Salı

13.00 Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu

13.30 Serik Belediyespor - Batman Petrolspor

14.00 Altay - Efeler 09

14.00 Ankaraspor - Pazarspor

14.00 Manisa FK - Eynesil Belediyespor

15.00 Çaykur Rizespor - Boyabat 1868

17.30 Kayserispor - Iğdır FK

20.30 Adana Demirspor - Adıyaman FK

19 Ekim Çarşamba

13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK

13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK

14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor

14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor

14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor

14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor

14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor

14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor

14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor

14.00 Adanaspor - Orduspor 1967

14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor

14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor

14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor

14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK

15.00 Boluspor - Fethiyespor

17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor

19.00 Hatayspor - Düzcespor

21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor

20 Ekim Perşembe

13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK

14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor

14.00 Menemen FK - Bulvarspor

15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970

17.30 Giresunspor - Amasya FK