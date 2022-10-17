Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu heyecanı yarın, 19 Ekim Çarşamba ve 20 Ekim Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu turda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa; Yeni Mersin İdmanyurdu, Kayserispor; Iğdır FK, Hatayspor; Düzcespor, Galatasaray; Kastamonuspor ve Giresunspor da Amasya FK ile karşı karşıya gelecek.
18 Ekim Salı
13.00 Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu
13.30 Serik Belediyespor - Batman Petrolspor
14.00 Altay - Efeler 09
14.00 Ankaraspor - Pazarspor
14.00 Manisa FK - Eynesil Belediyespor
15.00 Çaykur Rizespor - Boyabat 1868
17.30 Kayserispor - Iğdır FK
20.30 Adana Demirspor - Adıyaman FK
19 Ekim Çarşamba
13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK
13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK
14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor
14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor
14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor
14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor
14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor
14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor
14.00 Adanaspor - Orduspor 1967
14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor
14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor
14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK
15.00 Boluspor - Fethiyespor
17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor
19.00 Hatayspor - Düzcespor
21.00 Galatasaray - GMG Kastamonuspor
20 Ekim Perşembe
13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor
14.00 Menemen FK - Bulvarspor
15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970
17.30 Giresunspor - Amasya FK