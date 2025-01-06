Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk haftanın hakemleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında ilk hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında 1. hafta, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
Yarın
Ankaragücü - İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses
Sivasspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler
Antalyaspor - Kocaelispor: Raşit Yorgancılar
Çarşamba
Kırklarelispor - Bodrum FK: Yiğit Arslan
Eyüpspor - Boluspor: Erdem Mertoğlu
Trabzonspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan
Galatasaray - Başakşehir: Ali Şanaslan
Perşembe
Erzurumspor - Göztepe: Yunus Dursun
Çorum FK - Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi
Gaziantep FK - İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
Kasımpaşa - Fenerbahçe: Kadir Sağlam