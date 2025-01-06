Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk haftanın hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk haftanın hakemleri belli oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında ilk hafta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında 1. hafta, 4 grupta 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemleri açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında 1. hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın

Ankaragücü - İskenderunspor: İlker Yasin Avcı

Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

Sivasspor - Beşiktaş: Halil Umut Meler

Antalyaspor - Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

Çarşamba

Kırklarelispor - Bodrum FK: Yiğit Arslan

Eyüpspor - Boluspor: Erdem Mertoğlu

Trabzonspor - Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

Galatasaray - Başakşehir: Ali Şanaslan

Perşembe

Erzurumspor - Göztepe: Yunus Dursun

Çorum FK - Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

Gaziantep FK - İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe

Kasımpaşa - Fenerbahçe: Kadir Sağlam