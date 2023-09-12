Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu kura çekimi, TFF Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez’in katılımı ile yapıldı. Türkiye Kupası’nda Ön Eleme Turu maçları 17 Eylül’de oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Ön Eleme Turu kura çekimi, TFF Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez’in katılımı ile gerçekleştirildi. Kura çekimini çevrimiçi toplantı daveti ile 28 kulüp temsilcisi ve misafirler de canlı olarak takip etti. Yapılan kura çekimi öncesinde konuşan Ali Düşmez, "Türkiye Kupası’nın 2012 yılından bu zamana ’Türkiye’yi Kucaklıyor’ sloganı ile çıktığı yolda, bugün de ülkemizdeki tüm illerimizin katılımının sağlanacağı bir kura çekimi yapacağız. İlk yıllarında 32 civarında profesyonel takımın olmadığı illerden, bu yıl profesyonel takımın olmadığı il sayısı 17’lere düşmüştür. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulumuzun teveccühü ile, profesyonel takımı olmayan tüm illerin katılımı ve geçtiğimiz sezon depremden dolayı devam edemeyen iki grup haricindeki kalan 12 BAL grubunda TFF 3. Lig’e çıkamayarak BAL puan tablosunda üst sırada tamamlayan, her gruptan bir takım olacak şekilde 12 takımın da eklenmesi suretiyle, 2023-2024 sezonunda toplamda 28 amatör takım Türkiye Kupası’nda mücadele edecektir. Kupada amatör takımların bulunmasının hem turnuvaya heyecan verdiğini, hem de o şehirlere bereket getirdiğini düşünmekteyim. Kulüplerimizin mali durumlarını da düşünerek, kupaya ön eleme turundan katılacak 28 takımımızı seyahat mesafelerine göre 7 ayrı torbaya ayırdık. Böylece takımlar olabildiği kadar yakın mesafelerdeki takımlarla eşleşerek seyahat masraflarını düşürmüş olacaklar. Yapılacak olan kura çekimimizin tüm takımlarımıza hayırlı olmasını dilerken, maçların sakatlıksız ve fair play içerisinde oynanmasını temenni ediyor, amatör takımlarımızın Türkiye Kupası’na dahil edilmesindeki teveccühleri nedeniyle TFF Başkanımıza, Yönetim Kurulumuza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Ön Eleme Turu karşılaşmaları 17 Eylül’de yapılacak. Tek maç eleme usülüne göre oynanacak müsabakalarda rakibini mağlup eden ekipler bir üst tura yükselecek.