Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 4 - İnegölspor:0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Sakaryaspor, konuk ettiği İnegölspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Atatürk
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Arif Dilmeç, Batuhan Bıyıklı
Sakaryaspor: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Batuhan Çakır, Mirza Cihan (Özgür Çoban dk. 89), Emre Demir (Yunus Emre Tekerci dk. 71), Alparslan Demir(Miraç Ertuğrul Bingöl dk. 89), Mehmet Olçay, Burak Altıparmak (Abdülsamed Duran dk. 81), Abdurrahman Bayram, Doğukan Tuzcu, Rıjad Kobiljar (Selim Kütük dk. 81)
İnegölspor: Emre Şeker, Ahmet Özkaya, İbrahim Sürgülü(Mete Sevinç dk. 62), Özcan Aydın (Mustafa Mete Etik dk. 61), Taha Recep Cebeci, Orhan Aktaş, Ruhan Arda Aksoy(Enes Yılmaz Dk. 46), Emre Keleşoğlu(Efekan Karayazı dk. 70), Yusuf Tursun, Yücel Candemir (Taner GümüşDk. 46), Hasan Alp Alınoluk
Goller: Emre Demir (dk. 24 ve 33), Abdurrahman Bayram (dk. 41), Mirza Cihan (Dk. 78) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Yusuf Dursun (İnegölspor)