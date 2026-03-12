Zirai ilaç ambalajını doğaya atan üreticiye 26 bin 360 TL ceza

Kırklareli’nde zirai ilaç ambalajlarını doğaya atan üreticilere 26 bin 360 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bitki koruma ürünleri olarak bilinen zirai ilaçların ambalaj atıklarının bilinçsiz şekilde su kenarlarına bırakılması su kaynaklarının kirlenmesine yol açarken, insan ve hayvan sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Yetkililer, bu tür atıkların özellikle dere ve gölet kenarlarına bırakılmasının zehirlenmelere kadar varabilen riskler oluşturduğunu ifade etti.

Ambalaj atıklarının yol kenarlarına, boş arazilere ve tarım yapılan alanların çevresine atılması ise doğadaki dengeyi olumsuz etkiliyor. Bu durum arıların ve toprakta bulunan faydalı canlıların yok olmasına neden olurken, zamanla toprak kalitesinin düşmesine ve tarımsal verimin azalmasına yol açıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde çevreye bırakılmış ambalaj atıklarının tespit edilmesi halinde Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi üzerinden ürünü satın alan üreticinin kimlik bilgilerine ulaşılıyor. Yapılan inceleme sonucunda "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" kapsamında üreticilere 26 bin 360 TL idari para cezası uygulanıyor.

Yetkililer, üreticilerin bu tür ambalaj atıklarını gelişi güzel doğaya bırakmak yerine usulüne uygun bertaraf etmeleri gerektiğini vurguladı.