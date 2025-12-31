Zirai ilaç yüzünden milyonlarca arısı kovana dönemeden öldü

Bursa’da profesyonel olarak arıcılık yapan 75 yaşındaki Zeynullah Soylu, zirai ilaçlar yüzünden milyonlarca arısının kovana dönemeden bahçede öldüğünü söyledi.

Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynullah Soylu, kendisi ve Bursalı arıcıların son yılların en kötü sezonunu geçirdiğini kaydetti.

Yaz aylarında zirai ilaçlar yüzünden milyonlarca arı kaybı yaşandığını vurgulayan Soylu, "Birer hafta arayla çok güçlü arılarımız yerle bir oldu. 80 bin nüfuslu arı birden 30 bine düştü. Kovan başına 50 bin arı kaybı çok ciddi bir oran. 100 kovanımda yaşadım bunu. Milyonlarca arı zirai ilaç yüzünden öldü. Bursa’daki tüm arıcıların kayıplarını siz hesap edin" dedi.

Arılar bilinçsiz tarımsal faaliyetlere kurban gitti

Ölenlerin hepsinin kovana getirisi olan arılar olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti: "Poleni getiren, balı yapan arılarım öldü. Arıda kopukluk oldu. İçerdeki ısıyı sağlayamadı kalan arılar. Yavrular gelişemedi öldü içerde çürüme oldu. Yaşanan hastalıklardan korumak için ilave maliyetler oluştu. Kıştan en iyi arılarla çıktığım dönemde böyle oldu. Tarımsal üretimin en önemli unsuru olan arılar bilinçsiz tarımsal faaliyetlere kurban gitti. Şimdi bu hasarı onarmaya yeniden tam kapasite üretime geçmeye çalışıyoruz. Bunu yapmak elbet kolay olmayacak."

Arıların çiçeğe, çiçeklerin de arılara ihtiyacı var

Bursa genelinde 1300 üyenin bulunduğunu aktaran Soylu, "Tarımsal üretimin yoğun olduğu yerlerde zirai ilaçtan rahatsız arıcılar. Armut, kiraz, şetfali ve elma gibi zirai ilaç kullanılan meyvelerin üretiminin yapıldığı yerlerde arıcılar çok mağdur oluyor. Bal üretmek için çiçeğe ihtiyacımız olduğu kadar o çiçeklerin meyveye dönmesi için de arılara ihtiyaç var. Ama bu bilinçte olan kaç çiftçi var?" dedi.

Sabah yerine akşam üzeri ilaç atılsın çağrısı

Bazı çiftçilerin bu konuda hassas olduğunu arılara büyük özen gösterdiğini dile getiren Soylu, "Bizimle işbirliği yapıyorlar ama birçoğu sadece kendini düşünüyor. Aslında kazan kazan mantığı var. Formülü de basit. Arıya zarar verici ilaç atılmadan bize haber verilirse önlem alırız. Akşam üzeri ikindi vaktinden sonra atsalar ilaçları arılar çok zehirlenmez." ifadesini kullandı.

Soylu, Uludağ eteklerinde doğal kestane ve çiçek balı ürettiklerini belirterek, "Arıların yoğun çalıştığı saatler sabah erken saatlerden 11.00’e kadarki zaman. Çiftçi kardeşimiz ilaçlamaya bu saatlerde girerse arıların hepsi orada kalır. Arılar ikindi vaktinden sonra fazla çalışmaz kovana dönmüş olur. Yani çiftçilerimiz sabah yerine akşam üzeri ilacını atsa hiçbir zararı olmayacak bizlere" diye konuştu.