Zırhlıoğlu 10 Nisan Polis Haftası'nı görevi başındaki polislerle kutladı

MHP Bursa 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ve Yavuzselim Polis Merkezi’ni ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa 2’nci Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı ve beraberindeki heyet, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Ercan Gültaş’a ziyerette bulundu. Ardından görev yapan polis memurları ile bir araya gelen Zırhlıoğlu, ekiplerin 10 Nisan Polis Haftalarını tebrik etti.

Türk polisinin gece gündüz devleti için azim ve kararlılıkla çalıştığının altını çizen Zırhlıoğlu, "Türk Polis Teşkilatı görevini yerine getirirken verdiği mücadelede cesaret nişanesi, vatanına, milletine ve bayrağına sevgide sadakat timsali, toplumumuzdaki masumları korumada ise bir asalet numunesidir. Görevleri esnasında şehadet şerbetinden içen aziz şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyorum" dedi.

Zırhlıoğlu daha sonra Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi’nde bulunan esnafları ziyaret ederek programını sonlandırdı.