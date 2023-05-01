Zırhlıoğlu'na Elazığlı hemşehrilerinden tam destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu Elazığlı hemşehrileriyle bir araya geldi. Hemşehrilerinden aldığı destekle duygulanan Zırhlıoğlu, “Nasip olursa, bu işi hakkıyla yapacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

MHP Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu’na desteklerini göstermek için Türkiye’nin birçok farklı illerinden Elazığlı dernek başkanları Bursa’ya geldi. Zırhlıoğlu’nun Bursa’dan aday olmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir Elazığlı milletvekili daha gönderebileceklerinden memnuniyet duyduklarını belirten dernek başkanları, Zırhlıoğlu’na 14 Mayıs seçimlerinde hemşehrileri olarak tam destek vereceklerini dile getirdi.

Bursa Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Karaçin, “Uzun yıllar verdiğimiz mücadelenin ardından Bursa’dan parlamentoya bir Elazığlı milletvekili göndereceğiz. Milletvekili Adayımız Fevzi Zırhlıoğlu hem Bursa’daki hem de Elazığlı hemşehrilerini parlamentoda temsil edecek. Bunun mutluluğu içerisindeyiz. Türkiye’nin pek çok ilinden bugün buraya gelen başkanlarımız bize destek verdiler. Elazığlı olmanın gereği de budur zaten. Türkiye’nin neresinde olursak olalım birbirimize destek olmamız lazım. Fevzi Zırlıoğlu, ilk adım olur. Bundan sonraki süreçte diğer illerimizden de hemşehrilerimizi parlamentoya göndeririz” şeklinde konuştu.

Program sonrası açıklama yapan Zırhlıoğlu, “Bu çok güzel bir duygu, Allah hepsinden razı olsun. Başkanlarımız birbirine destek olmak amacıyla kilometrelerce yol kat edip geldiler. Cenab-ı Allah nasip eder, milletimiz bu görevi uygun görürse, biz de bu işi hakkıyla yapacağımızın sözünü veriyoruz" dedi.

Zırhlıoğlu, 1978 yılından beri Bursa’da ikamet ettiğini, üniversiteyi Uludağ Üniversitesi’nde tamamladığını hatırlatırken, Bursa ve Elazığ’ı mecliste en iyi şekilde temsil edeceğini sözlerine ekledi.