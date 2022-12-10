Zıroğlu: Güzel şeyler yapıyoruz

Palmiye Düğün Salonlarında gerçekleştirilen geceye Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Silivri Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Akıncı, Yeni Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkan Yardımcısı Erhan Özkök, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bölge spor kulüplerinin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda spora gönül veren davetli katıldı.



Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Büyükkılıçlı Spor Kulübü Başkanı Veysel Zıroğlu, gecenin açılış konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman başladığımız işi en iyi şekilde yapmanın peşinde olduk ve bu şiarla hareket ettik. Bugün burada bu kalabalığı görünce ne kadar sağlam temellerle doğru iş yaptığımızı bir kez daha idrak ediyorum. Sizlerin huzurunda bu güzelliklere mimarlık eden değerli yönetimime, sporcu kardeşlerime ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim paraya ihtiyacımız yok, bizim desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Bizimle birlikte yürüyecek insanlara ihtiyacımız var. İnanın bu akşam burada bu kalabalığı görünce bundan sonraki organizasyonlarımız için de benim için bir cesaret timsali oluşturdu. Ahmet Uslu Müdürüm’e ayrıca teşekkür ederim. Göreve geldiğinden beri spora destekleri olmuştur, bundan sonra da olacağına inanıyorum. Biz belediyemizle, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi partilerle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Sizden beklediğimiz sadece bize destek olmanızdır.”

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, gençlerin spora kazandırılmasının öneminden bahsederken Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu da belediye olarak amatör sporu desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Gece, konuşmalardan sonra müzik ile devam etti.

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