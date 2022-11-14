Zirvenin tek sahibi Silivrispor 3-0

Grup Lideri olarak Körfez deplasmanına giden Silivrispor, güçlü rakibi karşısında hata yapmadı ve üç puanı hanesine üç golle yazdırarak yine lider olarak evine dönmesini bildi. Maça oldukça iyi başlayan ve ilk dakikalardan itibaren galibiyet için çaba gösteren Silivrispor, aradığı golü 35. dakikada Ali Arashan Altuntaş ile buldu. 1-0 öne geçmenin sevinci ile ilk 45 dakikayı önde tamamlayan Silivrispor, ikinci yarıda da oyunun mutlak hakimi olarak mücadele etti. 57. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ali Arashan Altuntaş, kendisinin ve takımının ikinci golünü Kocaeli Harbişspor ağlarına bıraktı 2-0. Karşılaşmanın skorunu belirleyen isim 90. dakikada Sertaç oldu 3-0. Bu sonuçla 7’de 7 yaparak puanını 21’e yükselten Silivrispor, grup liderliğini perçinlemenin sevinci ile evinin yolunu tuttu.