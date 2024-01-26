Ziya Taşkent'te tasavvuf tınıları ve semazen ile unutulmaz bir akşam

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi çerçevesinde Ziya Taşkent’te “Hak Yolcusu” isimli bir tasavvuf konseri veren Tarık Genç ve ekibi, icra ettikleri eserler ve konser sonunda gerçekleştirilen semazen gösterisiyle Sakaryalı tasavvuf dostlarına büyüleyici bir akşam yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı Kültür Etkinlikleri kapsamında Sakaryalılar birbirinden keyifli programlarda bir araya geliyor. Sanattan, tiyatroya, eğitimden, edebiyata pek çok alanda gerçekleştirilen etkinlikler güzel bir tasavvuf gecesiyle devam etti. Tasavvuf sanatçısı Tarık Genç’in şefliğinde Ziya Taşken Konser Salonu’nda sahneye çıkan koro, “Hak Yolcusu” ismiyle bir konser verdi.

Klasik Türk musikisi ve tasavvuf alanından eserler icra eden koro, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Tasavvuf dostları, gerçekleştirilen konserde icra edilen eserlerle büyüleyici bir deneyim yaşadı. Konser sonunda sahneye çıkan semazen, yaptığı gösteriyle geceyi katılımcılar için unutulmaz bir hatıraya dönüştürdü. Büyükşehir’in ocak ayı takvimi birbirinden güzel etkinliklerle devam edecek. Etkinlik takvimine www.sakarya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.