Ziyaretçilere Gölyazı'nın tarihini ve değerlerini çocuklar aktaracak

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ’Köyünün Geleceği Misin?’ programına bu yıl, Gölyazı ev sahipliği yaptı. Etkinliklere katılan Gölyazılı çocuklar, yaşadıkları yerin tarihinden kültürel varlıklarına ve biyo çeşitliliğine kadar her teferruatını öğrenerek, Gölyazı’nın geleceği için proje hazırladı.

Nilüfer Belediyesi’nin kırsal mahallelerde yaşayan çocukların sürdürülebilir projeler üreterek hem kendilerine hem de köylerine bir gelecek oluşturmaları için gerçekleştirdiği ’Köyünün Geleceği Misin?’ programına Misi, Fadıllı ve Korubaşı mahallelerinin ardından bu yıl Gölyazı ev sahipliği yaptı. Eğitimlere katılan 9-14 yaş arası Gölyazılı çocuklar hem yaşadıkları yerin tarihini, sözlü tarihini, biyoçeşitliliğini, arkeolojik değerler ile kültürel varlıklarını öğrendi hem de etkili iletişim teknikleri, takım çalışması, sinema, fotoğraf, drama, proje yazma ve markalaşma konusunda eğitimler aldı. Çocuklar, bölgelerine gelen binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi bilgilendirmek hedefiyle Gölyazı’daki tarihin gün yüzüne çıktığı kazı alanları, Simitçi Kalesi, surlar, Ağlayan Çınar, Aziz Panteleimon Kilisesi gibi önemli kültürel varlıklar hakkında da şuurlandı. Gölyazı’nın geleceğine ve turizminin daha da kalkınmasına katkıda bulunmak için detaylı bir proje hazırlayan çocuklar, program çerçevesinde kısa film çekti ve Gölyazı’nın doğal güzelliklerini fotoğrafladı. Bir ay süren eğitimler, proje ve faaliyet sunumuyla sona erdi.

Gölyazılı çocuklar, hazırladıkları projeyi Proje Eğitim Koordinatörü Sevil Şahin Hakverdi eşliğinde Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, Osman Uçar, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan’a sundular. Gölyazı Kültürevi’ndeki sunuma ebeveynler katıldı. Projelerini detaylı bir şekilde anlatan çocuklar, taleplerini de aktardı.

Başarılı çalışmalarından dolayı Gölyazılı çocukları kutlayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, “Ümit ederim ki bu edindiğiniz bilgiler ilerde yaşamınızda çok faydalı olacak. Bu proje çerçevesinde Gölyazı’yı çok daha iyi tanıdınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza ve diğer kişilerle de paylaşarak, bu bilgilerin çoğalmasını sağlayacaksınız. Bizlere ilettiğiniz talepler de çok kıymetli. Gölyazı adına ilettiğiniz talepleri değerlendirerek, yerine getireceğiz” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Remzi Çınar, Osman Uçar ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, proje sunumunun ardından eğitime katılan çocuklara belgelerini verdi.