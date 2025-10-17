ZKS'de 'Yegane-i Zaman: Ahmet Cevdet Paşa' uluslararası sempozyumu

Zeytinburnu Belediyesi, Osmanlı’nın "benzersiz kişiliği" Ahmet Cevdet Paşa’yı çok yönlü bir sempozyumla anacak. Sempozyum, 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Osmanlı’nın son dönemine damgasını vuran, hukuk, tarih, siyaset ve edebiyat alanlarında kalıcı izler bırakan Ahmet Cevdet Paşa, Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenlenecek uluslararası bir sempozyumla yeniden gündeme gelecek. "Yegane-i Zaman: Ahmet Cevdet Paşa" başlıklı sempozyum, Paşa’nın ilmi, siyasi ve entelektüel mirasını günümüz bakışıyla ele almayı amaçlıyor.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 24-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, hukuk, tarih, ilahiyat, siyaset bilimi, dil ve edebiyat alanlarından 24 akademisyen bir araya gelerek Paşa’nın düşünce dünyasını farklı yönleriyle tartışacak. İki gün sürecek programda klasik belagat geleneğinden Osmanlı hukuk sistemine, reform dönemindeki diplomatik girişimlerden tarih yazıcılığına kadar pek çok konu ele alınacak.

"Ahmet Cevdet Paşa, aklın ve geleneğin dengesini temsil ediyor"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sempozyumla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Ahmet Cevdet Paşa, yalnızca bir devlet adamı değil; geleneği korurken yeniliği arayan bir fikir insanıydı. Bugün onun düşünce dünyasını yeniden tartışmak, çağımızın meselelerine de ışık tutacaktır. Zeytinburnu Belediyesi olarak, bu toprakların yetiştirdiği müstesna şahsiyetleri ilim dünyamızla buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.